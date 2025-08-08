首都アシガバートの独立記念碑近くに立つ歴史的人物オグズ・ハン像/Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images（ＣＮＮ）世界で最も孤立した国のひとつとされてきた中央アジアのトルクメニスタンが今年４月、ビザ規制緩和の方針を発表した。観光客の積極的な受け入れにかじを切ったとみられる。トルクメニスタンは１９９０年代のソ連解体にともなう独立以降、閉鎖的な独裁体制が続き、北朝鮮やエリトリアと同じく世界で最も孤立した