ロブテックス [東証Ｓ] が8月8日午前(09:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1200万円の赤字(前年同期は8000万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の5.2％→-1.2％に急悪化した。 株探ニュース