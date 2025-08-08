◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦智弁和歌山―花巻東（８日・甲子園）智弁和歌山と花巻東の１回戦は１―３で５回が終了。先制された花巻東が逆転する形となった。初回に智弁和歌山が２死二塁、４番・福元聖矢一塁手（３年）の適時二塁打で先制。花巻東は１死二、三塁で古城大翔一塁手（２年）の遊ゴロ野選の間に同点とすると、さらに５番・赤間史弥左翼手（２年）の中犠飛で１点を追加した。花巻東は５