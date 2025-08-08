米映画「ゴッドファーザー」シリーズや「地獄の黙示録」（1980年）などで知られるフランシス・フォード・コッポラ監督（86）が5日、イタリア・ローマで心臓の手術を受けたことが明らかになった。地元メディアで軽度の不整脈でに入院したと報じられた後、代理人が30年来のかかりつけ医であるイタリアの著名な心臓専門医による手術を受け、順調に回復しているとコメント。心臓の合併症の可能性が取り沙汰されていたものの、手術は以