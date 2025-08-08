前週の全英女子オープンに優勝した山下美夢有（24）は5日に帰国。休む間もなく8日開幕の「北海道meijiカップに出場する。メジャー大会制した山下美夢有と古江彩佳の共通点は「小柄で飛ばない」だけではない帰国直後に東京都内の日本記者クラブでの会見ではスイングの指導を受ける父・勝臣（まさおみ）さんについて「技術はもちろん私の方がありますし、お父さんは（ゴルフの）スコアも100前後。納得いかないときは反抗的な感じ