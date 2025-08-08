「欲を言えば最後までいきたかった。まだまだ納得していない。後半戦、もっとチームを勢いづけられるように頑張りたい」【もっと読む】「甲子園球児のここを見る」…大谷やダル獲得に携わった元日本ハムGM山田正雄スカウト顧問が徹底解説昨6日の西武戦で8回を2安打無失点に抑えて自己最多の7勝目（3敗）を挙げた日本ハムの北山亘基（26）がこう言った。七回までに許したのは内野安打1本のみ。八回1死一塁からデービスに右前打