ドイツ・ブンデスリーガ1部のフライブルグ所属の日本代表MF堂安律（27）が、来季2025-26年シーズンを新天地で迎えることになった。【もっと読む】Sランス伊東純也に「Jリーグ復帰説」急浮上…来年W杯に向け、仏2部でのプレー回避を決断する日同じドイツの強豪フランクフルトが現地7日、堂安を獲得したことを正式に発表したのだ。22年にフライブルグ入りした堂安は、昨シーズンの独1部リーグ全試合に出場して10得点、9アシ