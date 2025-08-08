「出雲きよら」が、2025年8月11日(月・祝)にオープンします。 出雲きよら オープン日：2025年8月11日(月・祝)所在地：島根県出雲市大社町杵築東667(出雲大社徒歩5分 神迎の道沿い)体験内容：調香体験、満月の日の塩を使用したアクセサリーや出雲ならではの商品調香体験所要時間：約30分〜60分料金：4,400円(税込)「出雲きよら」が、2025年8月11日(月・祝)にオープン。 &