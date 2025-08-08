【2025ドラフト高校生上位候補のガチ評価】【もっと読む】「甲子園球児のここを見る」…大谷やダル獲得に携わった元日本ハムGM山田正雄スカウト顧問が徹底解説宮口龍斗（智弁和歌山／和歌山 投手・右投げ右打ち）◇◇◇直球はMAX152キロで、常時140キロ台。調子がいい日は140キロ台後半をガンガン投げ込む。変化球も130キロ台の縦スラは高校生にすれば「魔球」そのもの。183センチ、85キロと体格もプロ並みだ。