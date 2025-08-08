メ～テレ（名古屋テレビ） 連日の猛暑で人間だけではなく、ニワトリも夏バテしているんです。ニワトリが産む卵のサイズが小さくなるなど影響が出ているんです。 食卓に欠かせない卵を産むニワトリにも、暑さの影響がでているといいます。 花井養鶏場では常滑市などで、約10万羽のニワトリを飼育していて、1日約8万個の卵を出荷しています。 しかし、連日の猛暑でニワトリに異変が―― 「私たち畜産も、