８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値比９０９円５３銭高の４万１９６８円６８銭と大幅に上昇した。米トランプ政権の「相互関税」が日米合意に沿って修正されると報じられ、米関税政策に対する警戒感が和らぎ、幅広い銘柄が上昇している。前日に好決算を発表したソフトバンクグループ株が大幅に値上がりするなど、４〜６月期決算の発表内容が好感された銘柄も日経平均を押し上げている。