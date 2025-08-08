【ワシントン＝木瀬武】訪米中の赤沢経済再生相は７日、トランプ政権の「相互関税」の特例措置に日本が含まれていないことを巡り、米政府が大統領令を修正することで一致したと明らかにした。米側の事務手続き上のミスが原因だったという。大統領令を修正するまで誤った税率が適用されるが、発動日の７日に遡って還付する。