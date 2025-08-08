頓知気さきなが9月25日に発売する待望のフォトスタイルブックのカバー3種（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版）が公開。タイトルが「また明日！」に決定したことも明かされた。【写真】インナーを脱いで美ボディがあらわになる限定版カバーなども公開通常版カバーは、熱海ロケ2日目の朝の寝起きショット。“本気のすっぴん”で、まさにスタイルブックならではのナチュラルな表情を捉えた1枚となっている