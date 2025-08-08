ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 空港で列に割り込む迷惑行為 係員の注意に反抗した外国人観光客の末… 外国人観光客 飛行機 マナー違反 乗りものニュース 空港で列に割り込む迷惑行為 係員の注意に反抗した外国人観光客の末路 2025年8月8日 8時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある旅行会社の添乗員は地方空港を訪れた際、外国人観光客3人を目撃した 3人は保安検査場で列を無視して前に割り込み、係員に注意されていたという うち1人が係員に反抗し、警備員が飛んできて3人は別室に連行されたそう 記事を読む おすすめ記事 【甲子園】広陵戦後の牋手拒否瓩ＳＮＳ上で大論争 暴力事案の余波さらに広がる 2025年8月8日 0時33分 宮粼あおい 夫・岡田准一と4人めの“極秘出産報道”に驚嘆と祝福の声…厳戒態勢の裏でチラつく“略奪愛疑惑”の過去 2025年8月8日 6時0分 中山美穂「香典トラブル」で図らずも露呈した「妹・忍」をめぐる“芸能界のドンの圧力” 2025年8月8日 9時26分 浅野ゆう子、母の命の恩人と30年ぶりの“再会美談”の裏で音信不通だった事実に視聴者ア然 2025年8月7日 16時0分 石破首相夫人の外交ファッションが“女子大生ワンピ”からアップデート 専門家は「華やかさ以前に“上品さ”と“TPOに合わせた格式”が必要」【軍地彩弓のファッションNEWS】 2025年8月8日 7時15分