2024年、Netflixオリジナルドラマ「地面師たち」が大きな話題となった。地主になりすまして売却をもちかけ、多額の代金を騙し取る不動産詐欺を行う「地面師」の犯罪を描いた作品だ。「地主」と聞くと、広大な土地を持つ裕福な資産家というイメージを持つ人も多いかもしれない。実際、地主とはどのような人たちなのか？また何から収入を得ているのか？『借地の真実』（マネジメント社）などの著書を持ち、「地主の参謀」として