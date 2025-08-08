雑誌『Seventeen』の専属モデルだけでなく、ポカリスウェットやゼクシィのCM、ドラマ『おかえりモネ』、映画『推しの子』など、俳優としても大活躍中の茅島みずき。8月1日（金）よりFODにて配信中のサイコホラードラマ『エリカ』（原作・楠本哲）では、担任教師・青島（渡辺大知）に異様なまでの好意を寄せ暴走していく女子高生・閉野恵里桂を演じている。◆狂気的な役への挑戦と新たな発見――本作では全編を通じて息を呑むハード