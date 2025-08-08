お笑いコンビ、ナインティナイン岡村隆史（55）が、7日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に出演。高倉健さんにまつわる思い出を明かした。岡村はオープニングトークで、高須クリニック高須克弥院長との会食を報告。2人の間での約束が実現した形で「約束守る人ってかっこええなと思って」と語った。続けて「約束を守る人」について「高倉健さんも昔（日本）アカデミー賞で一緒にな