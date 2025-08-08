阪急交通社は、国内・海外旅行の全国キャンペーン「89（ハンキュー）まつり」を8月9日から31日まで実施する。ウェブ限定の割引クーポンを旅行代金に応じて1,000円から20,000円までの6種類用意し、利用総額8,900万円に達するまで配布を行う。対象は5,000円以上の国内・海外ツアー、ダイナミックパッケージ（JR利用プランを除く）、ホテル・旅館で、出発期間は12月1日から2026年2月28日まで。国内日帰りツアーに限り9月1日から10月31