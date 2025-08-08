134は、「HOTEL134鎌倉」を8月1日に開業する。客室は、ダブル、ツイン、セミダブルベッドを2台備えたワイドツインの3タイプ全6室。全室オーシャンフロントで、プライベートテラスとリモートロックを備える。室内は流木やリネンといった自然素材を融合させてデザインした。デジタルから離れて自分と向き合う時間を過ごしてもらうために、テレビは設置していない。スキンケアにはDHCのアメニティを、バスアメニティにはボタニストを