韓国恋愛リアリティ番組『私はAOLO』10期に出演したヨンスク（仮名）が、 “愛人契約”とも取れる内容のDMを晒した。【写真】『私はSOLO』出演女性、男性に暴行で有罪ヨンスクは8月7日、「私の臓器でも売ろうとしているの？なんでこんなメッセージばっかり送られてくるんだろう…正直、怖い」とSNSに投稿。併せて、DMのスクリーンショットも公開している。そこには、「資産家との“特別な関係”を仲介するエージェントです」「当社