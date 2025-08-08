静岡県焼津市の公園付近で7日夜に外国籍の男性2人が刺傷された事件で、県警は8日、殺人未遂容疑でスリランカ国籍とみられる40代男を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。凶器とみられる刃物を押収したという。