ジャッキー・チェンが、『ベスト・キッド』シリーズ最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』を提げて来日を果たすことが分かった。 ジャッキーは日本の映画公開初日の8月29日（金）と翌8月30日（土）の2日間、なんと11回もの舞台挨拶を行う予定。ハリウッドの映画俳優の初日舞台挨拶としてこれは最多。 ジャッキー・チェンに会える舞台挨拶情報は次のとおり。 【日程】8月29日（金）、30日（土）【登