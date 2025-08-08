バスケットボールをこよなく愛する俳優の満島真之介が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。番組では５日にサウジアラビアで開幕したバスケットボールのアジアカップを特集した。２０２８年ロス五輪へ向け重要な大会。男子日本代表はイラン、シリア、グアムとグループＢで戦う。６日に５４年ぶりアジアの頂点へ世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で