自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。ある日、子ども会の役員を決めることに…。新5・6年生の保護者の中から、5名が選出されます。絶対に役員をやりたくない つっちさんは…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。 ©tucchigram ©tucchigram ©tucchigram