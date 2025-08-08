グレカーレの『本質』を見極めた新エントリーモデルマセラティ・ジャパンは8月7日、ミドルサイズSUV『グレカーレ』に、基本性能と美しいデザインはそのままに、1000万円を下回る価格を実現した新たなエントリーグレード『グレカーレ・エッセンツァ（Grecale Essenza）』を追加、9月より受注を開始する。【画像】マセラティのSUVモデル、グレカーレとレヴァンテ全55枚『エッセンツァ』とは、イタリア語で『本質・真髄』を意味する