歌手の木村カエラ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。死去した祖母への思いをつづった。木村は「少し前に、大好きなおばあちゃんが90歳で天国に行きました」と報告。ヒナギクの写真を投稿し、「わたしはおばあちゃんのこと、お母さんってよんでて、小さい頃から、共働きの両親の代わりにたくさんお世話をしてくれたから、本当にいつも近くにいて、すっごく可愛がってもらってました」と明かした。また「電話に出れな