殿堂入りが確実な超ベテラン同士が投げ合う。ドジャースとブルージェイズは8日（日本時間9日）からドジャースタジアムで3連戦を行う。初戦の8日はドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）とブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）の2人合わせて435勝の両腕が対戦する。カーショー、シャーザーは年齢こそ違うもののどちらも2008年にメジャーデビュー。カーショーはドジャース一筋で217勝、シャーザーはダイヤモ