俳優・原田龍二（５４）が主演する戦後８０周年平和祈念映画「ハオト」が、きょう８日に公開される。原田は今作で戦争の狂気と人間の愚かさに触れ、平和への思いを再確認するきっかけとなった。俳優業以外にもユーモラスな性格を生かし、タレントとしてバラエティーや旅番組に多数出演。ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動中で、登録者数２９万人超のチャンネルで心霊の正体を追い求めている。さまざまなジャンルに果敢に挑み、一つの