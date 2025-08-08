◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦花巻東―智弁和歌山（2025年8月8日甲子園）米国で躍動する男が、後輩の応援のために聖地に駆けつけた。スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）がスタンドで母校・花巻東（岩手）に声援を送った。三塁側内野席で観戦。1回戦屈指の好カードとなった選抜大会準優勝校の智弁和歌山（和歌山）との息詰まる接戦を、真剣な表情で見守った。佐々木は歴代最多の高校通算140本塁打