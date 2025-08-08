ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 劇場版「鬼滅の刃」公式Xで公開されたイラストに「めっちゃ欲しい」… アニメの話題 映画の話題 鬼滅の刃 トレンド オリコン 劇場版「鬼滅の刃」公式Xで公開されたイラストに「めっちゃ欲しい」と反響 2025年8月8日 9時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 劇場版「鬼滅の刃」の公開を記念し、ufotableの公式Xがイラストを公開した 照れる栗花落カナヲと微笑む胡蝶しのぶが描かれている ネット上では「この色紙めっちゃ欲しい」などの声が寄せられた ◆公開された公式イラスト【ROAD SHOW】劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来全国の劇場にて上映中です。https://t.co/3FYtGCMpdF#鬼滅の刃 pic.twitter.com/j4dLP85jKx— ufotable (@ufotable) August 7, 2025 記事を読む おすすめ記事 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、フィルム風コレクション第2弾が登場！ 2025年8月1日 10時0分 亀梨和也、『充電旅』初登場 突然のヘアカット決行→出川哲朗「色気ありすぎるだろ」 2025年8月2日 8時0分 伊藤千晃、息子の空手観戦 日本武道館での2ショットに「大きくなってる」「構える姿が逞しい」の声 2025年8月7日 12時47分 北川景子、仲良し女優と映画鑑賞を報告「画面が美しいで溢れてます」「女神の教室を思い出します」 2025年8月5日 10時45分 映画『仁義なき戦い』×広島東洋カープ 胸熱っ！！夢の広島コラボが実現！！ 2025年8月1日 11時9分