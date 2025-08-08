アメリカのトランプ大統領は7日、FRB＝連邦準備制度理事会の新たな理事に、自らの経済ブレーンである大統領経済諮問委員会の委員長を指名すると発表しました。FRBのクグラー理事が任期の途中で退任することを受け、トランプ大統領は7日、後任に大統領経済諮問委員会のスティーブン・ミラン委員長を指名すると発表しました。任期は2026年1月末までで、トランプ氏は「経済界における彼の専門知識は比類のないものだ」とコメントして