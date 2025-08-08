8月5日午後、静岡県沼津市でタクシーを運転中に自転車に乗っていた女子高校生とぶつかりけがをさせ、そのまま逃走していた運転手の男が、7日夜に逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、沼津市東沢田のタクシー運転手の男（65）です。警察によりますと、男は5日午後1時頃、沼津市内でタクシーを運転中、自転車に乗っていた女子高校生（16）と出合い頭に衝突しけがをさせ、そのまま逃