姶良市加治木町本町で午前８時ごろに撮影された写真です。国道10号網掛橋交差点横の歩道が崩れ、信号機が落ちています。撮影した人によると、「現場付近の国道１０号は車が通っていますが大渋滞です。」ということです。 別の人によると、「網掛橋の国道10号、霧島方面の土手がえぐられ信号機が落下。角のコンビニも臨時休業しています」ということです。 ・ ・ ・