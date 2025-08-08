鹿児島県は大雨特別警報が発表された霧島市に災害救助法を適用しました。 法律の適用はきのう7日から当面の間とし、避難所の開設や福祉サービスの提供、住宅の応急修理など、災害対応でかかった費用を国と県で負担します。 ・ ・ ・