ランニングイベント「Xiaomi POP RUN JAPAN 2025」が9月23日に開催！小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は28日、世界のさまざまな国や地域で開催されているランニングイベント「Xiaomi POP RUN」を日本国内で2025年9月23日（火・祝）に開催するとお知らせしています。日本では昨年や一昨年の「Xiaomi POP RUN JAPAN 2024」や「Xiaomi POP RUN JAPAN 2023」に続いての3度目の開催となり、今年は日本を含む世界16の国や地域で開催さ