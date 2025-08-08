コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは7月30日、建て替え工事を終え2025年3月1日より商業運転を開始した新岩屋ウィンドパークにおいて操業安全祈願祭を執り行った。新岩屋ウィンドパーク操業安全祈願祭の様子コスモエネルギーグループは今後も、風力発電事業の拡大など様々な取り組みを通じて、2050年カーボンネットゼロの実現をめざしていく。事業者を代表し挨拶するコスモエコパワー野倉社長