第1ラウンド、2番でティーショットを放つ松山英樹。1アンダーで27位＝TPCサウスウインド（共同）【メンフィス（米テネシー州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第1戦、フェデックス・セントジュード選手権は7日、テネシー州メンフィスのTPCサウスウインド（パー70）で第1ラウンドが行われ、前年覇者の松山英樹は4バーディー、3ボギーの69で27位につけた。首位とは7打差。62をマークしたアックシェイ・バティア（米国）が首位に