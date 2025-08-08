トランプ大統領が推し進める関税政策により、多くの企業やサプライチェーンが混乱しているのはご存知の通り。Appleもその例に漏れません。数年前から、AppleはインドでiPhoneを組み立てることで関税を抑えています。が、その製造部品は相変わらず中国産。でも、iPhoneはアメリカを代表するプロダクトですよね。サプライチェーンに変化はなし要はコレ「千葉県にあるのに東京ディズニーランド」とか、「長崎名物トルコライス」とか、