フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、伊藤あさひが主演する『女性用風俗』を、8日から独占配信している。『女性用風俗』物語の舞台は、主婦、タレント、女医…女としての幸せを見失った彼女たちがたどり着いた、女性専用風俗店。セラピスト・晴輝(伊藤)の施術により、身体だけでなく心もほどけてゆく。だが、客に幸せを与える彼自身もまた、ある秘密と癒えぬ傷を抱えていた──。「FOD SHORT」は、7月1日にサ