似鳥昭雄氏（撮影：尾形文繁）、安田隆夫氏（撮影：梅谷秀司）いまや2兆円企業となったドン・キホーテの創業者・安田隆夫さん。その独特な経営哲学が名だたる経営者との対談集『圧勝の創業経営』で語られています。本稿では、ニトリホールディングスの会長で創業者の似鳥昭雄さんとの対談の一部をお届けします。ふたりの意外な共通点とは？運は結果ではなく原因似鳥：安田さんとは、もう20年ぐらいのお付き合いですね。ずっと私が