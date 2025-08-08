大雨により土砂災害への警戒が高まっているとして、男鹿市は8日午前8時20分、一部地域に大雨警戒レベル3にあたる高齢者等避難を出しました。対象は野石地区の688世帯1,234人です。男鹿市では午前8時20分から、若美支所を避難所として開設しています。