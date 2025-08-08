8日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比135ポイント高の2万7130ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万6956.82ポイントに対しては173.18ポイント高。 株探ニュース