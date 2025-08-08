「朝起きられない」、イライラや不安感、倦怠感、不眠、食欲不振の正体は「自律神経の乱れ」かもしれません。自律神経の名医・小林弘幸順天堂大学医学部教授の『1週間で勝手に自律神経が整っていく体になるすごい方法』（日本文芸社）より、自律神経の乱れの整え方を紹介します。自律神経が乱れる3つの理由自律神経が乱れる原因は、大きく分けて3つあります。「ストレス」「運動不足」「不規則な生活」。裏を返せば、この3つを避