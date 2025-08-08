1世帯当たりの消費支出増減率総務省が8日発表した6月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が29万5419円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比1.3％増だった。プラスは2カ月連続。自動車の購入費や電気代への支出が増えた。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は97万6268円。消費支出は3.8％増の32万3202円だった。