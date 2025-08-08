気象台は、午前9時2分に、高潮警報を豊岡市、香美町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】兵庫県・豊岡市、香美町に発表 8日09:02時点北部では、8日昼過ぎまで高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□高潮警報【発表】8日15時頃に