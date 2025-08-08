西松建設 [東証Ｐ] が8月8日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比47.9％減の25.4億円に落ち込み、通期計画の240億円に対する進捗率は10.6％にとどまり、5年平均の20.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.6％→3.7％に悪化した。 株探ニュース