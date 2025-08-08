アメリカのオープンAIは7日、チャットGPTに搭載する最先端のAIモデル「GPT-5」を発表しました。博士並みの知性を備えた友人と会話できるようになった性能をアピールしています。オープンAIサム・アルトマンCEO「ポケットの中の博士号レベルの専門家チームが、あなたのやりたいことを何でもサポートしてくれる。そして、誰もが歴史上のどんな人物よりも多くのことを実現できるようになるでしょう」オープンAIが7日から提供を始め