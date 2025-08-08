横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は８日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では８日昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、東日本の上空約５５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込んでいる。この寒気や日中の気温上昇の影響で、県内は８日昼前から夜遅くにかけ