NHK朝ドラ「あんぱん」では、やなせたかしと作曲家・いずみたくとの出会いが描かれた。ライターの市岡ひかりさんは「自伝を読む限り、知り合うきっかけを作ったのは放送作家の永六輔だった。以後、どこか似ている二人は盟友と呼べるほどの深い関係になった」という――。※文中敬称略※8月7日以後のネタバレを含む可能性があります。■作曲家いずみたくの情熱的な人生「いせたくやです！芝居と音楽が大好きです！」――。連続テ