石破首相は８日午前、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表されたことを受け、首相官邸で記者団に、「地域の皆様に命の危険が迫っている。情報の発信に気をつけていただき、引き続き、政府としても対応に万全を期してやっていく」と述べた。